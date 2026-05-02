作家の乙武洋匡氏（50）は2日までに自身のXを更新。東京都の小池百合子知事が今「イチオシ」だとする上野動物園の「ハシビロコウ」をあしらったカートに乗った様子をとらえた第三者の投稿を引用しながら、「待って（笑）このシーンは激しすぎる」と泣き笑いの絵文字を三つ並べて評した。

小池知事は先月3日の会見で、不動の人気を誇ったパンダが中国返還で不在となっている上野動物園の魅力向上に向けた動きに触れる中で、「動かない鳥」として知られるハシビロコウを大々的にPR。現在国内で14羽飼育されているうちの4羽が上野におり、来場者にも人気だと明かし、若手職員のアイデアでハシビロコウのキャラクターをあしらったグッズを作製したことや、ハシビロコウをモチーフにした、動物園内を移動する「ハシビロカート」の運行を5月中に始めることを発表していた。

小池氏は4月30日に上野動物園を視察した際、ハシビロコウの展示に足を運んだほか、10日まで園内で展示中の「ハシビロカート」にも試乗。取材に「（ハシビロコウは自分の）推しですね。前からかわいいと思っていた」と述べ、今後、ハシビロコウを起点に上野動物園を盛り上げたいとの思いを語っていた。

乙武氏は先月30日の投稿で、どでかいハシビロコウの顔があしらわれた「ハシビロカート」に乗り、「推し」とコラボした形の小池氏を撮影した第三者ユーザーの写真を引用。「待って（笑）このシーンは激しすぎる」として、泣き笑い文字3連発でコメントをつづった。