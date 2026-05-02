今日2日は東北の太平洋側を中心に風が強く、仙台では朝に最大瞬間風速31.2メートルと台風並みの暴風が吹きました。仙台市で最大瞬間風速が30m/s以上となったのは、7年ぶりのことで、5月としては初めてです。東北の太平洋側では夕方にかけて西よりの非常に強い風が吹くでしょう。建物への被害や飛来物に警戒が必要です。また、交通機関への影響にもお気をつけください。東北で台風並みの暴風今日2日は、発達した低気圧が北日本の東