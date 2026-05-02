ゴールデンウィーク連休初日となった5月1日。大阪市の鶴見緑地で食フェスが開催され、シークレットゲストに村上信五さんが登場しました。 【写真を見る】食フェス「はらぺこサーカス」村上信五さんがサプライズ登場！大阪湾の魚介類が詰まった海鮮丼『魚庭の海づくり丼』を試食「海の恵みが詰まっていておいしい」大阪・鶴見緑地 この食フェス、「はらぺこサーカス」は、コロナ禍に飲食店