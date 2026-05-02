ゴールデンウィーク連休初日となった5月1日。大阪市の鶴見緑地で食フェスが開催され、シークレットゲストに村上信五さんが登場しました。

【写真を見る】食フェス「はらぺこサーカス」村上信五さんがサプライズ登場！ 大阪湾の魚介類が詰まった海鮮丼『魚庭の海づくり丼』を試食「海の恵みが詰まっていておいしい」 大阪・鶴見緑地

この食フェス、「はらぺこサーカス」は、コロナ禍に飲食店を元気づけようとはじめられ、今回で5回目の開催となります。

会場には関西の名店50以上のブースが並び、肉料理やスイーツなど様々なグルメが並ぶ中、全国豊かな海づくり大会が提供する「魚庭の海づくり丼」も登場し、多くの来場者が味わっていました。

アンバサダー・村上信五さんがサプライズ登場

その会場で、豊かな海づくり大会のアンバサダーを務める村上信五さんがサプライズで登場。クイズなどで、大阪湾を学びつつ大阪湾で獲れた魚介類が詰まった海鮮丼・「魚庭の海づくり丼」を試食しました。

漁師さんが直々に獲って会場で作った丼です。村上さんは「しらすやたこが大阪の名産とは知らなかったが、アンバサダーになって意識するようになった。海の恵みが詰まっていておいしい」と笑顔を見せ、会場を盛り上げました。

「第４５回全国豊かな海づくり大会魚庭の海おおさか大会」開催200日前の記念セレモニー

また、この日別会場では「第４５回全国豊かな海づくり大会魚庭の海おおさか大会」の開催200日前を記念したセレモニーも行われ、村上信五さんはじめ吉村洋文知事や大阪府漁連の岡会長らが出席。

「海」をモチーフに大阪湾で獲れる魚介類をあしらった水墨画の大会公式ポスターも披露され、開催に向けた機運を高めていました。

はらぺこサーカスは5月５日まで開催されます。