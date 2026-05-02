『白柴生活〜ときどきカメ〜』2021年のある日、某ペットショップでボク（漫画家・奈良裕己）と妻と娘は、白柴の子犬・咲（サク）にひとめぼれしました。ひとめぼれだけで飼うのは無責任だと思い、考え直そうとしたはずだったのですがーー。この日から、白柴生活が始まったのです。今回は、「謎の物音」に関するお話です。闇バイトだと思ったらまさかの…ミニコラム「春の到来、キッチ覚醒」『白柴生活〜ときどきカメ〜』というタイ