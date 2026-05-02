【マンガ】階下の物音に「闇バイト」の予感…？飼い主が見かけた「春を告げる心温まった光景」

『白柴生活〜ときどきカメ〜』

2021年のある日、某ペットショップでボク（漫画家・奈良裕己）と妻と娘は、白柴の子犬・咲（サク）にひとめぼれしました。ひとめぼれだけで飼うのは無責任だと思い、考え直そうとしたはずだったのですがーー。この日から、白柴生活が始まったのです。

今回は、「謎の物音」に関するお話です。

闇バイトだと思ったらまさかの…

ミニコラム「春の到来、キッチ覚醒」

『白柴生活〜ときどきカメ〜』というタイトルのこの連載だけど、最近はずっと白柴生活ばっかりだった。冬の間はクサガメのキッチが冬眠気味で、ほとんど動かず餌も食べないので仕方ないんだけど……。

今年は3月になって桜が咲いてもあまり動かなかったキッチ。4月になり、ようやく目覚めました。真夜中に「ゴトッ」「ゴトッ」と物音を立てて大暴れ。久々に見るキッチの活発な動きがなんともかわいい!

でもそうなるとあの悩みが……。「水槽異臭問題」である!

冬眠中は水換えしなくても無臭だった水槽が、これからはこまめに水換えしないととんでもないニオイを発生させる……。

（水槽の異臭問題については第16話もチェック! 【マンガ】冬眠から目覚めた亀のキッチに大トラブル！ 白柴の取った行動は…）

キッチが大きくなって水槽がちょっと狭そうだから大きい水槽にしようと思うんだけど、水換えの手間を考えるとちょっとな……。キッチの水槽問題、YouTubeなどでいろいろ参考にして、どうしようか考え中です。

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