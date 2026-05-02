5月2日（土）・9日（土）ひる1時30分〜2時30分 日本テレビ（関東ローカル）にて「マリッジキャンプ」を放送。放送後からTVerにて無料配信を実施。「マリッジキャンプ」は、結婚したいのになかなかうまくいかない…「自分に自信が持てない」「恋愛経験ゼロ」「異性への不信感」など、婚活に失敗してきた男女6人が2泊3日の婚活合宿に挑み、自身の課題を乗り越え成長した自分に出会えるか？というドキュメントバラエティー。「年収100