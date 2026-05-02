タレントの三上悠亜が人気アイドルグループ・ＴＷＩＣＥのコンサートに参戦した様子をアップし、話題になっている。１日までにインスタグラムで「ＴＷＩＣＥ国立競技場！！夢のような時間をありがとう９人がずっと幸せに笑っててほしいって心から思う」と書き始め「今回は友達と合わせて２日間当選してなんとスタンド最前とアプグレ席という神席で！！肌のきめ細やかさまで見てしまいました(きもい)」とつづり、ミニ丈トップ