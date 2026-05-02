タレントの三上悠亜が人気アイドルグループ・ＴＷＩＣＥのコンサートに参戦した様子をアップし、話題になっている。

１日までにインスタグラムで「ＴＷＩＣＥ国立競技場！！夢のような時間をありがとう ９人がずっと幸せに笑っててほしいって心から思う」と書き始め「今回は友達と合わせて２日間当選してなんとスタンド最前とアプグレ席という神席で！！肌のきめ細やかさまで見てしまいました(きもい)」とつづり、ミニ丈トップスにデニムをあわせたコーデでの写真を公開。全身に推しグッズを身につけている。

「本当に可愛くて尊くて涙が出ちゃった 毎回思うけどなんであんなに可愛いの？？毎回増えていくグッズもどれをつけるか悩む時間もキャンディボムに電池を入れる時間も全部ＴＷＩＣＥちゃんたちがいてくれる 幸せなんだって思いながら準備する時間が好き 次会える時を楽しみに生きていきます」と続けた。

この投稿にファンからは「とんでもなく可愛い」「可愛くてオシャレで素敵です」「三上悠亜様とＴＷＩＣＥのアリーナ席で連番してみたい人生」「俺の中では悠亜ちゃんがアイドル」「さすが 悠亜ちゃんはサナペンだもんね！」などの声が寄せられている。