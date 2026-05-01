ロレックスは高額帯のイメージが強いが、実は130万円台から選べるモデルも存在する。今回はエアキング、エクスプローラーII、サブマリーナーデイトを並べ、価格と機能の違いを比較する。同じ40mmでも役割は大きく異なり、日常使い、複数時間帯の把握、防水性能と、それぞれに強みが分かれている。価格だけでなく用途で整理することで、自分に合う一本が見えてくる。今週の「手が届くロレックス」ロレックス サブマリーナーデイト 1