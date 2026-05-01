¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ Âè23²ó 130Ëü±ßÂæ¤«¤é¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹3ËÜ¡£¥¨¥¢¥¥ó¥°¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼II¡¢¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Ç¥¤¥È¤Î·Â40mm¥â¥Ç¥ë¤òÈæ³Ó
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¹â³ÛÂÓ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï130Ëü±ßÂæ¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥â¥Ç¥ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¥¨¥¢¥¥ó¥°¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼II¡¢¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Ç¥¤¥È¤òÊÂ¤Ù¡¢²Á³Ê¤Èµ¡Ç½¤Î°ã¤¤¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¡£Æ±¤¸40mm¤Ç¤âÌò³ä¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢Æü¾ï»È¤¤¡¢Ê£¿ô»þ´ÖÂÓ¤ÎÇÄ°®¡¢ËÉ¿åÀÇ½¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¶¯¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍÑÅÓ¤ÇÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦°ìËÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
º£½µ¤Î¡Ö¼ê¤¬ÆÏ¤¯¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Ç¥¤¥È 116610LN SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
1953Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î¶â»úÅã¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¡×¡£2010Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢2020Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿Ref.116610LN¤Ï¡¢¥»¥é¥¯¥í¥à¥Ù¥¼¥ë¤ä¥°¥é¥¤¥É¥í¥Ã¥¯¥¯¥é¥¹¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·µ¡¼´¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¡¢µ¡Ç½À¤È·øÏ´À¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÊ¸»úÈ×¤È¥Ù¥¼¥ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ËÆëÀ÷¤à¹â¤¤ÈÆÍÑÀ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÍÑÀ¤È¡¢»þÂå¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Ç¥¤¥È 116610LN SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
ÄêÈÖ¤«¤é¸ÄÀÇÉ¤Þ¤Ç¡£69ËÜ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤ë
ÈÎÇä²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡¡2,050,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Ç¥¤¥È
ÄÌ¾Î¡¡¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Ç¥¤¥È
·¿¼°¡¡116610LN
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó¡§40mm¡¢ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó¡§20.5cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2017Ç¯10·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡Ì¾¸Å²°ËÜÅ¹ ËÜ´Û
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡¥¬¥é¥¹¤Ë½ý¤¢¤ê¡£ ¥¬¥é¥¹¡¦¥ì¥ó¥º¤Ë½ý¤¢¤ê¡£Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÊÝ¾Ú½ñ¤ËÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·²Õ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥À¥àÈÖ¡£ÀºÅÙÄ´À°¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¤Î²¦Æ»¡¢¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼Ref.116610LN¤Ï¡¢¥»¥é¥¯¥í¥à¥Ù¥¼¥ë¤Î¿¼¤¤±ð¤È40mm¤Î²«¶âÈæ¤¬½É¤ë´°À®¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½Èþ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£2017Ç¯À½¤È¹âÇ¯¼°¤Ç¡¢À°È÷ºÑ¤ß¤Î³Î¤«¤ÊÀºÅÙ¤âÂç¤¤Ê¶¯¤ß¡£¥¬¥é¥¹±ï¤ËÈùºÙ¤Ê½ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤íÆü¾ï¤Ç²²¤»¤º»È¤¨¤ë¼ÂÍÑµ¡¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£Áõ¤¤¤ò³Ê¾å¤²¤·¡¢ÌÂ¤ï¤ºÁª¤Ù¤ë·æºî¤Ç¤¹¡£(¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿)
photo gallery
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¢¥¥ó¥° 126900 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
2016Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿Ref.116900¥¨¥¢¥¥ó¥°¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¿·À¸¥¨¥¢¥¥ó¥° Ref.126900¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥å¡¼¥º¥¬¡¼¥É¤ÎºÎÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥±¡¼¥¹Á´ÂÎ¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÄ¾Àþ¥é¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¨¥¢¥¥ó¥°¤Ï¿·µì¶¦¤Ë40mm¤Î¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ref.116900¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¡¼¥¹¤¬Ref.126900¤«¤é¤Ï¼è¤êÊ§¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸ü¤ß¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö5¡×¤¬¡Ö05¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹É½µ¤¬Á´¤Æ2·å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åý°ì´¶¤È»ëÇ§À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ref.116900¤Ï»þÊ¬¿Ë¤ÎÂ¾¤Ë12»þ¤Î»°³Ñ¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ë¤Î¤ßÌë¸÷¤¬ÅÉÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ref.126900¤Ç¤Ï3¡¦6¡¦9¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤âÌë¸÷¤¬ÅÉÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÃ¿Ë¤Î¥É¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Ù¥ó¥Ä¿Ë¤ÎÀèÃ¼¤¬¼ã´³¿¤Ó¤¿¤³¤È¤â»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ref.126900¤Ç¤Ï¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼I¤ä¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Î¥ó¥Ç¥¤¥È¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎCal.3230¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÀºÅÙ¡¦ÂÑ¾×·âÀ¡¦Ìó70»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ò¤â¤Ä¿·À¸¥¨¥¢¥¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¢¥¥ó¥° 126900 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
ÄêÈÖ¤«¤é¸ÄÀÇÉ¤Þ¤Ç¡£69ËÜ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤ë
ÈÎÇä²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡¡1,380,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¢¥¥ó¥°
ÄÌ¾Î¡¡¥¨¥¢¥¥ó¥°
·¿¼°¡¡126900
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó¡§40mm¡¢ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó¡§18.5cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥¢¥é¥Ó¥¢
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2023Ç¯3·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡KOMEHYO SHINJUKU
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥À¥àÈÖ¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ÆþÌç¤Ë¤·¤Æ¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀ¤òÊü¤Ä¥¨¥¢¥¥ó¥°¡£¹Ò¶õ·×´ï¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÊ¸»úÈ×¤Ï¡¢Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÏÓ¸µ¤Ç¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£Ref.126900¤Î¤³¤Á¤é¤Ï¡¢2023Ç¯ÊÝ¾Ú½ñ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¸½¹Ô·¿¤ÎÉÊ¡£¹Ò¶õ·×´ï¤òÏÓ¤ËÅ»¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¨¥¢¥¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£(¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿)
photo gallery
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶ 16570 SS ¼«Æ°´¬ UÈÖ
1991Ç¯º¢¤«¤é2011Ç¯º¢¤Þ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼II¡ÖRef.16570¡×¡£Æ¶·¢Ãµ¸¡²È¸þ¤±¤È¤¤¤¦½Ð¼«¤ò»ý¤Ä¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3À¤Âåµ¡¤Ç¤¹¡£·øÏ´¤Ê3Ï¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¹¤òÈ÷¤¨¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥Á¤¬¥á¥¿¥ëÁÇºà¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏGMTµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼Ç§Äê¤Î¼«Æ°´¬¥¥ã¥ê¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¡£Ã±ÆÈ²ÄÆ°¤¹¤ëÃ»¿Ë¤Ë¤è¤êÂè2»þ´ÖÂÓ¤òÍÆ°×¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÆëÀ÷¤àÀº×û¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶ 16570 SS ¼«Æ°´¬ UÈÖ
ÄêÈÖ¤«¤é¸ÄÀÇÉ¤Þ¤Ç¡£69ËÜ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤ë
ÈÎÇä²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡¡1,380,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶
ÄÌ¾Î¡¡¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶
·¿¼°¡¡16570
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó¡§40mm¡¢ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó¡§18.5cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ1998Ç¯3·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡KOMEHYO SHINJUKU
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡¥¬¥é¥¹¤Ë½ý¤¢¤ê¡£Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£1997-1998Ç¯¤´¤íÀ½Â¤¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Þ¤Ç¡¢ÏÓ¸µ¤ËÀº×û¤Ê°õ¾Ý¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼II¡Ö16570¡×¤Î¹õÊ¸»úÈ×¤Ç¤¹¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤è¤ê°ì²ó¤ê¾®¤Ö¤ê¤Ê40mm·Â¤ÏÏÓ¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢ÀÖ¤¤24»þ´Ö¿Ë¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½é¤Î1ËÜ¤È¤·¤ÆÁ´¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤òÀ©ÇÆ¤Ç¤¤ëËüÇ½¤µ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï1997¡Á1998Ç¯º¢¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤È³°Áõ»Å¾å¤²¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ëËüÁ´¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥¬¥é¥¹¤Ë¾®½ý¤Ï¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÈ¢¤È1998Ç¯ÉÕ¤ÎÊÝ¾Ú½ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÌÌ¤Ç¤â¿´¶¯¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¹õÊ¸»úÈ×¤ÎÌ¾µ¡¤ò¡¢¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£(¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿)
photo gallery
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¾õÂÖ¡¦ºß¸Ë¡¦²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿°úÍÑ¸µ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£½µ¤Î¡Ö¼ê¤¬ÆÏ¤¯¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×
1953Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î¶â»úÅã¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¡×¡£2010Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢2020Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿Ref.116610LN¤Ï¡¢¥»¥é¥¯¥í¥à¥Ù¥¼¥ë¤ä¥°¥é¥¤¥É¥í¥Ã¥¯¥¯¥é¥¹¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·µ¡¼´¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¡¢µ¡Ç½À¤È·øÏ´À¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÊ¸»úÈ×¤È¥Ù¥¼¥ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ËÆëÀ÷¤à¹â¤¤ÈÆÍÑÀ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÍÑÀ¤È¡¢»þÂå¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Ç¥¤¥È 116610LN SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
ÄêÈÖ¤«¤é¸ÄÀÇÉ¤Þ¤Ç¡£69ËÜ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤ë
ÈÎÇä²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡¡2,050,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Ç¥¤¥È
ÄÌ¾Î¡¡¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Ç¥¤¥È
·¿¼°¡¡116610LN
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó¡§40mm¡¢ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó¡§20.5cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2017Ç¯10·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡Ì¾¸Å²°ËÜÅ¹ ËÜ´Û
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡¥¬¥é¥¹¤Ë½ý¤¢¤ê¡£ ¥¬¥é¥¹¡¦¥ì¥ó¥º¤Ë½ý¤¢¤ê¡£Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÊÝ¾Ú½ñ¤ËÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·²Õ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥À¥àÈÖ¡£ÀºÅÙÄ´À°¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¤Î²¦Æ»¡¢¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼Ref.116610LN¤Ï¡¢¥»¥é¥¯¥í¥à¥Ù¥¼¥ë¤Î¿¼¤¤±ð¤È40mm¤Î²«¶âÈæ¤¬½É¤ë´°À®¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½Èþ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£2017Ç¯À½¤È¹âÇ¯¼°¤Ç¡¢À°È÷ºÑ¤ß¤Î³Î¤«¤ÊÀºÅÙ¤âÂç¤¤Ê¶¯¤ß¡£¥¬¥é¥¹±ï¤ËÈùºÙ¤Ê½ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤íÆü¾ï¤Ç²²¤»¤º»È¤¨¤ë¼ÂÍÑµ¡¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£Áõ¤¤¤ò³Ê¾å¤²¤·¡¢ÌÂ¤ï¤ºÁª¤Ù¤ë·æºî¤Ç¤¹¡£(¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿)
photo gallery
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¢¥¥ó¥° 126900 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
2016Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿Ref.116900¥¨¥¢¥¥ó¥°¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¿·À¸¥¨¥¢¥¥ó¥° Ref.126900¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥å¡¼¥º¥¬¡¼¥É¤ÎºÎÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥±¡¼¥¹Á´ÂÎ¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÄ¾Àþ¥é¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¨¥¢¥¥ó¥°¤Ï¿·µì¶¦¤Ë40mm¤Î¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ref.116900¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¡¼¥¹¤¬Ref.126900¤«¤é¤Ï¼è¤êÊ§¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸ü¤ß¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö5¡×¤¬¡Ö05¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹É½µ¤¬Á´¤Æ2·å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åý°ì´¶¤È»ëÇ§À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ref.116900¤Ï»þÊ¬¿Ë¤ÎÂ¾¤Ë12»þ¤Î»°³Ñ¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ë¤Î¤ßÌë¸÷¤¬ÅÉÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ref.126900¤Ç¤Ï3¡¦6¡¦9¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤âÌë¸÷¤¬ÅÉÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÃ¿Ë¤Î¥É¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Ù¥ó¥Ä¿Ë¤ÎÀèÃ¼¤¬¼ã´³¿¤Ó¤¿¤³¤È¤â»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ref.126900¤Ç¤Ï¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼I¤ä¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Î¥ó¥Ç¥¤¥È¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎCal.3230¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÀºÅÙ¡¦ÂÑ¾×·âÀ¡¦Ìó70»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ò¤â¤Ä¿·À¸¥¨¥¢¥¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¢¥¥ó¥° 126900 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
ÄêÈÖ¤«¤é¸ÄÀÇÉ¤Þ¤Ç¡£69ËÜ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤ë
ÈÎÇä²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡¡1,380,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¢¥¥ó¥°
ÄÌ¾Î¡¡¥¨¥¢¥¥ó¥°
·¿¼°¡¡126900
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó¡§40mm¡¢ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó¡§18.5cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥¢¥é¥Ó¥¢
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2023Ç¯3·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡KOMEHYO SHINJUKU
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥À¥àÈÖ¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ÆþÌç¤Ë¤·¤Æ¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀ¤òÊü¤Ä¥¨¥¢¥¥ó¥°¡£¹Ò¶õ·×´ï¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÊ¸»úÈ×¤Ï¡¢Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÏÓ¸µ¤Ç¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£Ref.126900¤Î¤³¤Á¤é¤Ï¡¢2023Ç¯ÊÝ¾Ú½ñ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¸½¹Ô·¿¤ÎÉÊ¡£¹Ò¶õ·×´ï¤òÏÓ¤ËÅ»¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¨¥¢¥¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£(¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿)
photo gallery
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶ 16570 SS ¼«Æ°´¬ UÈÖ
1991Ç¯º¢¤«¤é2011Ç¯º¢¤Þ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼II¡ÖRef.16570¡×¡£Æ¶·¢Ãµ¸¡²È¸þ¤±¤È¤¤¤¦½Ð¼«¤ò»ý¤Ä¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3À¤Âåµ¡¤Ç¤¹¡£·øÏ´¤Ê3Ï¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¹¤òÈ÷¤¨¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥Á¤¬¥á¥¿¥ëÁÇºà¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏGMTµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼Ç§Äê¤Î¼«Æ°´¬¥¥ã¥ê¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¡£Ã±ÆÈ²ÄÆ°¤¹¤ëÃ»¿Ë¤Ë¤è¤êÂè2»þ´ÖÂÓ¤òÍÆ°×¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÆëÀ÷¤àÀº×û¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶ 16570 SS ¼«Æ°´¬ UÈÖ
ÄêÈÖ¤«¤é¸ÄÀÇÉ¤Þ¤Ç¡£69ËÜ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤ë
ÈÎÇä²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡¡1,380,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶
ÄÌ¾Î¡¡¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶
·¿¼°¡¡16570
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó¡§40mm¡¢ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó¡§18.5cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ1998Ç¯3·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡KOMEHYO SHINJUKU
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡¥¬¥é¥¹¤Ë½ý¤¢¤ê¡£Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£1997-1998Ç¯¤´¤íÀ½Â¤¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Þ¤Ç¡¢ÏÓ¸µ¤ËÀº×û¤Ê°õ¾Ý¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼II¡Ö16570¡×¤Î¹õÊ¸»úÈ×¤Ç¤¹¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤è¤ê°ì²ó¤ê¾®¤Ö¤ê¤Ê40mm·Â¤ÏÏÓ¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢ÀÖ¤¤24»þ´Ö¿Ë¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½é¤Î1ËÜ¤È¤·¤ÆÁ´¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤òÀ©ÇÆ¤Ç¤¤ëËüÇ½¤µ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï1997¡Á1998Ç¯º¢¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤È³°Áõ»Å¾å¤²¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ëËüÁ´¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥¬¥é¥¹¤Ë¾®½ý¤Ï¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÈ¢¤È1998Ç¯ÉÕ¤ÎÊÝ¾Ú½ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÌÌ¤Ç¤â¿´¶¯¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¹õÊ¸»úÈ×¤ÎÌ¾µ¡¤ò¡¢¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£(¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿)
photo gallery
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¾õÂÖ¡¦ºß¸Ë¡¦²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿°úÍÑ¸µ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£