大和ハウス工業は、神奈川県相模原市緑区の築20年の大型商業施設を再生した新たな複合商業施設「COTOE（コトエ）橋本」を5月29日に開業する。●築20年の大型商業施設（旧コーナン相模原西橋本店）を再生2022年4月に開業した「COTOE流山おおたかの森」に続く、「COTOE」シリーズの第2弾となる「COTOE橋本」は、大和ハウス工業グループの不動産ストック事業「BIZ Livness」事業の一環として手がける近隣商圏型ショッピングセンタ