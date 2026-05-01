THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collectionは、さくらんぼをテーマにした「Afternoon Tea “VOYAGE” La saison des cerises」を4月27日から5月31日まで提供する。ウェルカムモクテルはさくらんぼとローズ、ライムを組み合わせたノンアルコールドリンクで、トップにビオラの花をあしらった。スイーツはさくらんぼミルフィーユ、フォレノワール、さくらんぼと金木犀ジュレ、グリオットピスタチオなどをそろえ、金木犀ジュレと