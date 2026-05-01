大阪ステーションホテル、さくらんぼアフタヌーンティーを提供 4月27日から
THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collectionは、さくらんぼをテーマにした「Afternoon Tea “VOYAGE” La saison des cerises」を4月27日から5月31日まで提供する。
ウェルカムモクテルはさくらんぼとローズ、ライムを組み合わせたノンアルコールドリンクで、トップにビオラの花をあしらった。スイーツはさくらんぼミルフィーユ、フォレノワール、さくらんぼと金木犀ジュレ、グリオットピスタチオなどをそろえ、金木犀ジュレとイタリアンパセリのグラニテ、レモンペースト、ミルクアイスを重ねたさくらんぼパルフェも用意する。セイボリーはタコのセビーチェ、スモークサーモンのカナッペ、生ハムとアーモンド、尾崎牛を使ったミニバーガーなど。ドリンクはフランスの紅茶ブランド「ダマンフレール」の紅茶15種類をフリーフローで提供する。
場所は29階「THE LOBBY LOUNGE」。提供時間は正午から午後4時半開始まで。2時間半制でドリンクフリーフローは2時間制。料金は1人10,000円。税・サービス料込。3日前正午までの要予約。