【その他の画像・動画等を元記事で観る】 DEENが、4月30日に日本武道館で『DEEN LIVE JOY Special 日本武道館 2026 ～SINGLES+1～』を開催した。 ■大黒摩季＆押尾コータローと共演、ボビー・バレンタインも登場！ 12回目の日本武道館公演となる今回は「Back to the ‘90」をテーマに、1990年代に発表した作品だけを演奏するというコンセプトで、デビュー曲「このまま君だけを奪