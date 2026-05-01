DEEN、豪華ゲストを迎えた日本武道館ライブ大盛況！ロックカバー映像作品リリースも決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

DEENが、4月30日に日本武道館で『DEEN LIVE JOY Special 日本武道館 2026 ～SINGLES+1～』を開催した。

■大黒摩季＆押尾コータローと共演、ボビー・バレンタインも登場！

12回目の日本武道館公演となる今回は「Back to the ‘90」をテーマに、1990年代に発表した作品だけを演奏するというコンセプトで、デビュー曲「このまま君だけを奪い去りたい」をはじめ、「瞳そらさないで」「ひとりじゃない」「未来のために」「Teenage dream」「夢であるように」「Memories」など、90年代にリリースした全シングル19曲を含む26曲を披露。

ベストオブベストといえるセットリストに会場は大いに盛り上がり、センタースクリーンに映し出される1990年代の映像と、最新のDEENの生演奏がシンクロしたステージ演出に満員の武道館が酔いしれた。

アンコールでは、スペシャルゲストとして大黒摩季と押尾コータローが登場。大黒摩季のミリオンヒット曲「ら・ら・ら」を全員で演奏し会場が大合唱に包まれた。続けて大黒摩季のコーラスも録音されているDEENの2nd シングル「翼を広げて」を披露。2曲続けての大合唱に、会場が感動に包まれた。

さらにDEENと交流の深いボビー・バレンタインも応援にかけつけるなど一夜限りの特別なステージとなった。

また、同日に映像商品『ROCK IN CITY The MOVIE -complete live & all clips-』の発売も発表。2026年1月にリリースしたDEEN初のJ-ROCKバンドカバーアルバム『ROCK IN CITY ～band covers only～』の映像版となる本作には、カバーアルバムを携えて全国をまわった『DEEN LIVE JOY-Break27 ～ROCK IN CITY～』からKT Zepp Yokohama公演が全曲ノーカットで収録される他、カバーアルバム全曲のMVをフルサイズ収録。10曲中8曲は初公開となる。初回生産限定盤のBlu-rayには、ライブを全曲収録した特典ライブCD2枚とPhoto Bookが付属される。

発表に合わせて、ジャケット写真も公開された。本作は6月24日にリリースされる。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『ROCK IN CITY The MOVIE -complete live & all clips-』

■関連リンク

DEEN OFFICIAL SITE

http://www.deen.gr.jp/

■【画像】ライブ写真

■【画像】DEEN最新ビジュアル、『ROCK IN CITY The MOVIE -complete live & all clips-』ジャケット写真