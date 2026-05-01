クレハは大幅続落。４月３０日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について最終損益を１００億円の黒字から一転して１０１億円の赤字（前の期７８億の黒字）へ下方修正すると発表した。配当予想も２１９円から２１４円（前の期８６円７０銭）へ減額した。これを嫌気した売りが出ている。 フッ化ビニリデン樹脂（ＰＶＤＦ）製造設備とクレメジン（慢性腎不全用剤）製造設備の減損損失の計上が見込まれるため。なお、売上高