BLACKPINKのジスが、カンヌでの栄えある瞬間を振り返った。ジスは4月30日、自身のインスタグラムを更新。【写真】圧倒的ヒロインビジュのジス「カンヌ・シリーズでマダム・フィガロ・ライジングスター賞を受賞できて光栄。本当に意味深いことだし、応援に来てくれた皆さんと一緒に過ごせたことが、より特別な思い出になった。この瞬間をずっと忘れない」と綴り、溢れる喜びを露わにした。歌手としての活動にとどまらず、女優として