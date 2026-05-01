圧倒的ヒロインビジュ！BLACKPINK・ジスがカンヌ新人賞の喜びを再び　肉親の“疑惑”も話題

BLACKPINKのジスが、カンヌでの栄えある瞬間を振り返った。

ジスは4月30日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】圧倒的ヒロインビジュのジス

「カンヌ・シリーズでマダム・フィガロ・ライジングスター賞を受賞できて光栄。本当に意味深いことだし、応援に来てくれた皆さんと一緒に過ごせたことが、より特別な思い出になった。この瞬間をずっと忘れない」と綴り、溢れる喜びを露わにした。

歌手としての活動にとどまらず、女優としても躍進するジス。同時に公開されたビジュアルが凄まじい。

ジスは華やかなピンクのドレスで可憐なプリンセスのような美しさを放ったかと思えば、シックなブラックドレスでは凛とした大人の気品を披露。グローバルスターとしての格の違いを見せつけた。

特に、青空に映える完璧な顔立ちと放たれるオーラは、まるでファンタジーのヒロイン。撮影現場のビジュアルだけでも、映画のワンシーンのような幻想的な仕上がりだ。

ジスは今月23日、フランス・カンヌで開催された「第9回カンヌ国際シリーズフェスティバル」にて同賞を受賞。Netflixシリーズ『マンスリー彼氏』などでの活躍、世界的な影響力、そして役者としての可能性が高く評価された。

（写真＝ジスInstagram）

女優として目覚ましい活躍を見せるジスだが、最近は身内のトラブルも取り沙汰された。ある有名アイドルの実兄が、女性配信者へのわいせつ容疑で逮捕されたというニュースが報じられ、それがジスの兄ではないかという説がネット上で拡散したのだ。彼女の個人事務所BLISSOOは「アーティスト本人とは一切無関係」と一線を引いている。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。2016年8月8日にBLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。