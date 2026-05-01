あざと可愛いリアクションが今回も飛び出すか。名実ともに大会の“看板プレーヤー”に成長したポーカー俳優が登場シーンから満開の笑顔を見せつけた。【映像】あざとポーカー美女、華やかドレスと“微笑みえくぼ”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。今テーブルから、第1回から3大会連続出場となったタレ