あざと可愛いリアクションが今回も飛び出すか。名実ともに大会の“看板プレーヤー”に成長したポーカー俳優が登場シーンから満開の笑顔を見せつけた。

【映像】あざとポーカー美女、華やかドレスと“微笑みえくぼ”

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。

今テーブルから、第1回から3大会連続出場となったタレント・俳優の谷口彩菜が登場。昨年はABEMAで放送された恋愛リアリティー番組『ラブキャッチャージャパン2』に出演するなど活躍の場を広げ、あざとさだけではない“憧れのポーカー女子”の1人として地位を確立しつつある。

過去2大会では名場面こそ多く作るも結果は振るわず。今回こそ“嬉し涙”で終われるか。「可愛いから選ばれたんじゃなくて、可愛くて“強い”から選ばれたって思われたい」と意気込む彼女の淡いピンクドレス姿に「あやなー！」「アベマリア！！！ 彩菜優勝じゃーー！！！」「あやなしか勝たん」「彩菜きたあああ」などと一際多くのコメントが飛び交っていた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）