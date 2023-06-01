気象台は、午前4時10分に、なだれ注意報を富良野市、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、南富良野町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・富良野市、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、南富良野町に発表（雪崩注意報） 1日04:10時点上川地方では、1日昼前から1日夕方まで強風に、2日までなだれに注意してください。上川、留萌地方では、1日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意し