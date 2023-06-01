【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中森明菜が、デビュー44周年記念日の5月1日にセルフカバージャズの集大成アルバム『AKINA NOTE』をリリース。『AKINA NOTE（Deluxe）』（全18曲）の音楽配信もスタートした。 ■デラックスエディションに封入される2大特典のデザインも解禁 本作のデラックスエディションに封入される2大特典「中森明菜オリジナルAKINA NOTE（五線ノート/60ペー