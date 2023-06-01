中森明菜『AKINA NOTE』リリース＆アナログ盤発売決定！「月華 -JAZZ-」「APPETITE -JAZZ-」のMVも公開

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中森明菜が、デビュー44周年記念日の5月1日にセルフカバージャズの集大成アルバム『AKINA NOTE』をリリース。『AKINA NOTE（Deluxe）』（全18曲）の音楽配信もスタートした。

■デラックスエディションに封入される2大特典のデザインも解禁

本作のデラックスエディションに封入される2大特典「中森明菜オリジナルAKINA NOTE（五線ノート/60ページ/8段）」「中森明菜自筆デザイン！AKINA NOTEステッカーシート」のデザインも公開された。

そして、『AKINA NOTE』のアナログ盤が7月1日に発売されることが決定。こちらはLP2枚組となり、デラックスエディションと同内容の全18曲を収録。CD2形態とは異なるジャケットのデザインを使用したポスターが特典として封入される。

さらに、「月華 -JAZZ-」と「APPETITE -JAZZ-」のMVが中森明菜オフィシャルYouTubeで公開された。

なお、TOWER RECORDS CAFEコラボカフェ「AKINA CAFE」が4月30日より開催中。またWOWOWでは、5月1日に1985～88年のライブ映像3作品が放送・配信される。

写真提供：HZ VILLAGE Inc. ※メイン写真

■リリース情報

2026.05.01 ON SALE

ALBUM『AKINA NOTE』

2026.05.01 ON SALE

DIGITAL ALBUM『AKINA NOTE（Deluxe）』

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray BOX『中森明菜 80’s Best Performance on NHK［リマスター］』

2026.07.01 ON SALE

ANALOG2026.05.01 ON SALE

ALBUM『AKINA NOTE』

■【画像】デラックス・エディション特典デザイン

■【画像】『AKINA NOTE』アナログ盤のジャケット

■関連リンク

中森明菜 OFFICIAL SITE

https://akinanakamoriofficial.com/