巨人の増田陸内野手（２６）は３０日の広島戦（東京ドーム）に「７番・一塁」で先発し、７回に２号ソロを放つなど３打数２安打２打点をマーク。本塁打は４日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）以来、１６試合ぶりとなった。「あの打席はすごい集中してました」と増田陸。自身の失策で出塁を許した直後の７回、１―０で迎えた第３打席だった。相手３番手・森浦が投じた高めの変化球を左翼スタンドに押し込んだ。試合後「エラーしてしま