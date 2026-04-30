タンスのゲンは、すっきりとしたデザインと機能性で人気のフレーム構造に、ペダル開閉機能を搭載した「ペダル開閉フレームゴミ箱」を発売した。●フレーム構造だから常に清潔をキープ新製品は、袋を隅まで無駄なく活用でき、袋の交換も容易な「フレームタイプ」のメリットを生かしつつ、利便性を追求した新発想のモデル。一般的なフレーム式ゴミ箱は手動開閉が主流だが、同製品は足元で操作できる「ペダル開閉機能」を搭載した