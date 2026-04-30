ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が30日までに自身のインスタグラムを更新。デジタル写真集のグラビアショットを投稿した。週刊プレイボーイ本誌グラビアの未公開カットで構成されているデジタル写真集「By Your Side」が発売中だが、「この1週間は沢山告知しちゃうけどお許しください！写真集から上げられるお写真はこれがラストです」とつづり、谷間あらわな紫色のビキニ水着ショットをアップした。「デジタル写真集オフシ