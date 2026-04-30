ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が30日までに自身のインスタグラムを更新。デジタル写真集のグラビアショットを投稿した。

週刊プレイボーイ本誌グラビアの未公開カットで構成されているデジタル写真集「By Your Side」が発売中だが、「この1週間は沢山告知しちゃうけどお許しください！ 写真集から上げられるお写真はこれがラストです」とつづり、谷間あらわな紫色のビキニ水着ショットをアップした。

「デジタル写真集オフショット 65ページあるので見応えたっぷりです」と伝え、背中が大きく露出されたデザインの黒いミニスカートワンピース姿を公開。スラリと伸びた脚線美が際立った。

ファンやフォロワーからも「可愛すぎ綺麗すぎ」「ナイスショット」「美脚ですね」「鎖骨キレイ」「スタイル神すぎる」「セクシーセクシーセクシー」「スレンダーボインは無敵」「美しすぎるお姉さん」「天使」「国宝級」などのコメントが寄せられている。

瀧山は兵庫・尼崎市出身。高校時代の11年にNMB第2期オーディションに合格し、研究生として在籍。学業を優先したため12年1月に活動終了。関西学院大時代にもモデルとして活動。17年9月に藤田かんな、西澤由夏とともにABEMA初代専属キャスターに採用。23年5月に「週刊プレイボーイ」で水着グラビアを披露。同年11月に初写真集「あかねのね」を発売。25年2月配信開始のABEMA恋愛サバイバル番組「ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜」に女性メンバーとして出演。趣味はシーシャ。特技はドミノ。ソフトテニスも中学時代に兵庫県3位の実績。身長171センチ。血液型A。