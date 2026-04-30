「シェブロン選手権」で12位に入り、今後の活躍が期待される竹田麗央。フェードボールが武器の彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】右足5：左足3のトップを作り、インパクトでは左足体重で打つ竹田のドライバースイング◇◇◇ちょっとやそっとじゃ崩れない。竹田プロには再現性の高さに加えて、雨や風の外的要因にも負けない強さを感じます。以前に比