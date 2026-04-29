お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣さん（45）が、製作総指揮・原作・脚本を手がけた『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』（公開中）が、フランス・アヌシー国際アニメーション映画祭で特別上映されることが29日に発表されました。アニメーション映画祭としては世界で最も長い歴史を持つアヌシー国際アニメーション映画祭で特別上映が決定した本作は、2020年に公開され、日本アカデミー賞ほか、海外30以上の映画祭を魅