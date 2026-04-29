おととし11月に店舗や住宅が焼ける大規模火災があった臼杵市の商店街で赤猫まつりが開かれ、関係者が早期復興を願いました。 【写真を見る】臼杵「赤猫まつり」商店街火災から1年半猫にふんした子どもが踊る大分 この祭りは質素倹約で財をなし「赤猫」と呼ばれた臼杵商人にあやかって、毎年「よいふく（429）の日」4月29日に合わせて開かれ、今年で23回目を迎えます。 （大倉三奈記者）「こちら八町大路では赤い服に身を包