本格的な登山シーズンを迎え、大分県由布市と竹田市にまたがる黒岳で29日、山開きが行われました。 【写真を見る】くじゅう連山「黒岳」で山開き100人超の登山客でにぎわうシャクナゲも見頃大分 標高1587メートルの黒岳のふもとにある男池駐車場では、シーズン中の安全を祈願する神事が行われ、登山客には記念のバンダナが配布されました。 29日は100人を超える登山客が訪れ、雄大な原生林の新緑を楽し