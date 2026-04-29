［政治の現場］高市政権半年＜５＞今月２３日、自民党本部近くのビルの一室に党所属議員が次々と入っていった。党内で唯一残る派閥「志公会（麻生派）」が毎週木曜日昼に開いている定例会合だ。手狭になった部屋にぎゅうぎゅう詰めで座る５０人ほどを前に、会長で自民副総裁の麻生太郎（８５）は「志公会は高市政権において極めて重要な役割を果たしている」とあいさつした。先の衆院選後、同派は新人らの入会が相次ぎ、解散時