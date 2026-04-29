２５日、展覧会で展示中の韓戾軍氏の書道作品。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津4月29日】中国の現代書道家、韓戾軍（かん・れいぐん）氏の作品展が25日、天津市の天津美術館で始まり、多くの書道愛好者が訪れている。会場には106点が展示され、楷書、行書、草書のさまざまな字体を通じて、韓氏の作風の全体像を伝えている。展覧会は吉林省書道家協会と天津美術館の主催で、5月31日まで無料で一般公開