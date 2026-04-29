中2の娘が45分の国語の授業中に書き上げた「枕草子」のパロディ文が、Threadsに投稿されて話題を集めている。投稿したのは土屋 未輝（@tawaramiki）さん。「春は花粉症」と書き出し、黄砂、PM2.5など現代の悩みを古文の文体そのままに詠んだ文章は666.2万回表示、13万いいねを記録。「天才！」「これぞまさに枕草子の令和版」と称賛の声が相次いだ。母・土屋さんに聞いた。【写真】語彙力の切れ味に先生も驚いた中２女子の『枕草