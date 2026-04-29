木原龍一選手が涙涙で挑んだ現役引退会見。そんな中でもパートナーの三浦璃来選手の変化に即反応しました。ミラノ・コルティナオリンピックでフィギュアスケート日本ペア勢初の金メダルと輝かしい成績を残したりくりゅうペアは28日にそろって引退会見に出席しました。開始早々こらえていた涙があふれ挨拶を前に涙を流した木原選手。三浦選手からも「泣かないで」と声をかけられていました。その後も鼻をすすりながら時にはハンカチ