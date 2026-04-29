FIFA（国際サッカー連盟）は28日、過去最高額のFIFAワールドカップ2026参加全加盟協会への資金配分を増額することを発表した。初となるアメリカ、カナダ、メキシコによる3カ国共催で、出場国も「32」から「48」へと大幅に増加し、史上最大規模で開催される今夏のW杯は、賞金および配分金の総額が7億2700万ドル（約1160億円）と歴代最高金額で開催されることが明らかになっていた。しかし、今大会の渡航費、運営費、税金の高