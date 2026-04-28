お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が、理想の夫婦像として長友佑都・平愛梨夫妻を挙げ、その関係性を絶賛する場面があった。【映像】長友佑都＆平愛梨の夫婦像とは4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、