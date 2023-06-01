「ドジャース５−４マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）二塁から快足を飛ばし、本塁へ滑り込んだ。ドジャースの大谷翔平投手（３１）が４番タッカーの逆転サヨナラ適時打で決勝ホームイン。「カモーン！」と生還と同時に腹の底から雄たけびを上げ、一塁付近に広がった歓喜の輪に加わった。大谷が本拠地を熱狂させたのは２−４の九回１死一、二塁の好機だった。カウント２−２と追い込まれながら、相手守護神フェアバンクス