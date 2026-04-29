警察から任意の事情聴取を受けているのは、旭山動物園に勤める３０代の男性職員です。捜査関係者によりますと、この職員は「旭山動物園の焼却炉に３０代の妻の遺体を遺棄した」という趣旨の話をしていて、妻の殺害についてもほのめかしているほか、「残らないよう燃やし尽くしてやる」などと妻を脅していたとみられることもわかっています。そして新たに、旭山動物園の営業時間外の夜間に遺棄したという趣旨の話をしていることがわ