「ブルージェイズ３−０レッドソックス」（２８日、トロント）ブルージェイズが岡本和真内野手の決勝タイムリーで同地区対決を制した。最終的に４打数１安打２打点でチームは最下位転落を阻止した。場面は三回、２死二、三塁と絶好の先制機で打席に入った岡本。カウント２−２からの５球目を完璧にとらえると、打球は弾丸ライナーであっという間に左翼手の頭上を越えていった。一気に２者が生還し、岡本も二塁を目指し最後