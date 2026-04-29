フリーアナウンサーの神田愛花（45）が29日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。夫でお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）の休養発表後、初の生出演となったが、番組内での言及はなかった。同番組では「第7回常識王決定戦」としてクイズ大会を企画。「ぽかぽか水曜チーム」としてスタジオに登場すると、人気漫画「ドラゴンボール」の決めポーズを披露した「ハライチ」岩井勇気に続き、神田は