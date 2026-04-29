東京・福生市の路上で、「ハンマーを持っている人がいる。早く来て」などと午前7時20分ごろ、通報がありました。警視庁によりますと、近所に住む40代の男が路上にいた少年らに「うるさい」などと言って近づきハンマーで少年2人を殴りつけたうえ農薬のようなものを撒くなどし、自宅にサバイバルナイフを持って1人で立てこもりました。殴られた少年1人が顔の骨を折る重傷を負うなど合わせて9人がけがをしましたが、いずれも命に別条