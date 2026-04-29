「最初は本当に嫌だった」お笑いコンビのさまぁ〜ずが、“改名”した当時の心境を語った――。さまぁ〜ず(左から大竹一樹、三村マサカズ)○大竹一樹「本当の改名だった」「全仕事の改名だった」1989年に“バカルディ”としてデビューするも、2000年のTBS系『新・ウンナンの気分は上々。』で改名させられた“さまぁ〜ず”。22日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)で、当時の心境