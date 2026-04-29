お笑い芸人ゴー☆ジャスが29日、Xを更新。「永久停止」になったはずのTikTokアカウントが無事復活したことを報告した。ゴー☆ジャスは24日夜、「なんかTikTok凍結されてる何もしてないんだけど」と伝えた。翌25日には、「なりすましの違反があったため、あなたのアカウントは永久停止されました」などと記された運営側からの通知とみられるスクリーンショットを添付して、「TikTokダメかももう助からない」と嘆いていた。し