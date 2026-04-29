29日午前、福岡県みやま市の水路で、女児2人と50代の男性が溺れました。消防に救助され、命に別条はありませんでした。29日午前11時半すぎ、福岡県みやま市高田町黒崎開のクリーク（水路）で「子どもが溺れている」と消防に通報がありました。消防によりますと、クリークで溺れたのは、小学生と年中の女の子、50代男性の合わせて3人で、駆けつけた消防が救助しました。3人は病院に運ばれましたが、いずれも意識があり