元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２９日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演し、東京・福生市で起きた立てこもり事件に言及した。この日の朝７時ごろ、東京・福生市の住宅街で４４歳の丸刈り男が１０代の男性２人をハンマーで殴りつけた後、自身の母親と警察官６人に催涙ガスを吹きかけ自宅に立てこもった。正午ごろに警察が突入したが、男の姿は確認できなかった。その約３時間後、地元の防災無線で「ハンマーを