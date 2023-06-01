濃い霧が発生する中、片側1車線の道路で車とトラックが正面衝突する事故が起きた。車が追い越しのため対向車線に入ったところ、トラックと衝突したという。車に乗っていた2人は一時閉じ込められたが、救助され命に別条はない。濃い霧の中から現れた“対向車”トラックのドライブレコーダーが記録していたのは事故瞬間の様子だ。片側1車線の道路を走行中、突然目の前に黒い車が現れ、よける間もなく正面衝突した。車のフロント部分