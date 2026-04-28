大都技研と京楽産業．は、「ソードアート・オンライン」「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」(以下SAOシリーズ)の新機種導入を機に、ぱちんこ・スロット両機種で盛り上げる共同プロモーションプロジェクト「スマパチ＆スマスロ 2026 SAO YEAR」を始動する。■今年、ホールは「SAO」にリンクする2026年、大都技研・京楽産業．の両メーカーが手を取り合い、年間を通じて「SAOシリーズ」の魅力を最大