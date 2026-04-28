21歳の馬場咲希は米国ツアー1年目でシードを獲得。身長176センチという恵まれた体格で、平均飛距離260ヤードを超える逸材だ。アマチュア時代には全米女子アマで優勝している。そんな馬場咲希のセッティングをクラブフィッターの吉川仁氏に解説してもらった。【写真】かなり珍しい！ 馬場咲希が使う19年発売の白い『スパイダー』ってなかなか見ない◇◇◇米国ツアー1年目は『B3 MAX』という『B』シリーズで最も寛容性の高いドラ